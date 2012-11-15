На Львівщині загинув солдат

Як повідомляє Департамент преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, 15 листопада 2012 року в одній з військових частин, що дислокується у Львівській області, сталася надзвичайна подія – під час виконання службових обов’язків був травмований військовослужбовець строкової служби.

«Солдата терміново було доставлено до однієї з районних лікарень, але травма виявилася несумісною з життям», - говориться в повідомленні.

За даним фактом призначено спеціальне службове розслідування.

Керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України висловлює співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.