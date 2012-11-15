Працівниця банку тягла гроші з рахунків клієнтів

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Чернівецькій області, встановленою, що зловживаючи службовим становищем, яке надавало безпосередній доступ до готівкових коштів клієнтів, зловмисниця впродовж 2010-2011 років неодноразово незаконно вилучала та привласнювала гроші з карткових кредитних, депозитних та поточних пенсійних рахунків вкладників відділення банку.

Для заволодіння чужими коштами жінка оформляла підроблені касові документи на проведення фінансових операцій, які начебто здійснювалися власниками цих рахунків. Вкрадені таким чином гроші вона використала для власних потреб. На даний час з’ясовано, що від протиправних дій постраждало близько 20 громадян.

Слідчим СБУ порушено кримінальну справу стосовно вказаної посадової особи банку за ознаками в її діях складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у великих розмірах) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Триває слідство.