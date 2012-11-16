В Україні скоротився видобуток власного газу

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в жовтні поточного року зріс порівняно з попереднім місяцем на 4,1% до 1,6 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року видобуток впав на 3,0%.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році українські компанії скоротили до попереднього року видобуток природного газу на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.

Уряд України, згідно з оприлюдненим у червні проектом Оновлення Енергетичної стратегії, планує до 2030 року збільшити щорічний видобуток газу до 30-47 млрд куб. м.