Шахрай отримує пін-коди по телефону

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, наразі до правоохоронців звернулися дві жінки, які постраждали від дій злочинця.

Так, жителька села Задарів повідомила, що їй на мобільний зателефонував невідомий, котрий представився співробітником банківської установи. Він звернувся до жінки на ім’я, по-батькові, назвав її прізвище і повідомив про необхідність змінити пін-код кредитної картки. Мовляв, фахівець, котрий оформлював кредит, був звільнений з банку з негативних причин і є ризик втратити кошти. Жінка назвала секретні цифри і стала очікувати на смс-повідомлення зі зміненим кодом, як пообіцяв чоловік, з яким вона спілкувалась. Натомість їй прийшло СМС, що з її картки зняли 4,1 тис. грн.

Після цього на початку тижня жінка звернулася до правоохоронців.

Невдовзі з аналогічною заявою звернулася вчитель із села Ковалівка Монастириського району, в якої в такий же спосіб з картки зняли 2 тис. грн.

Встановлено, що гроші зняли в одному з районів Івано-Франківської області.

Наразі правоохоронці поводять розслідування і шукають шахрая.

У міліції застерігають, що у випадку отримання подібних дзвінків необхідно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію фінансової установи і поцікавитися, чи проводить банк вказані дії.