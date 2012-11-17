Ганну Гуцол депортують з Петербурга... до Парижа

Її відправлять з аеропорту назад до Парижа, звідки вона прилетіла, повідомив РІА "Новости" представник прикордонного контролю "Пулково".

"Вона перебуває в зоні додаткових обмежень. В'їзд їй закритий, 11-годинним рейсом її відправлять у Париж, звідки вона прилетіла до Петербурга", - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що Гуцол ніхто не заарештовував, але не уточнив причину, з якої їй заборонено в'їзд до Росії.