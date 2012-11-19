Азаров підкинув НАНУ 7,5 мільйона на ремонти і розвиток

Кабінет міністрів України збільшив фінансування Національної академії наук України на 7 млн 455,3 тис. грн на виконання науково-дослідних робіт з пріоритетних напрямків науки і техніки, а також на терміновий ремонт будівель та інженерних мереж, благоустрою території наукових установ академії.

Відповідне розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Національній академії наук на 2012 рік» уряд прийняв на своєму засіданні 19 листопада, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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Згідно з урядовим рішенням, інститутам та установам НАНУ виділено кошти на забезпечення морських експедицій науково-дослідного судна «Професор Водяницький» НАНУ, на забезпечення реконструкції та благоустрою парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва загально-державного значення «Феофанія», а також для проведення капітального ремонту лабораторного корпусу №1 та інженерних мереж Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка.

Крім того, для проведення невідкладних ремонтів кошти отримають Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова, Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, видавничий дім «Академперіодика» НАНУ.

Науковим установам НАНУ також буде виділено кошти для виконання науково-дослідних робіт з пріоритетних напрямів науки і техніки.