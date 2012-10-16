ВР виділила НАНУ додатково 51 мільйон на зарплату

Як передає кореспондент УНІАН, законом передбачено виділення додаткового фінансування у 2012 році Національній академії наук України на оплату праці працівників науково-дослідних установ і організацій в обсязі 50815,8 тис. грн.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що фінансування буде здійснено за рахунок коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України “Про Національний банк України”.

Як повідомляв УНІАН, профспілка науковців Національної академії наук України 10 жовтня пікетувала Кабмін, Адміністрацію Президента та облдержадміністрації у регіональних наукових центрах з вимогою збільшення фінансування наукової сфери.