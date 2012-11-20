Сьогодні - Всесвітній день дитини

Сьогодні відзначається Всесвітній день дитини.

20 листопада 1989 року резолюцією 44/25 Генеральної асамблеї ООН була прийнята Конвенція про права дитини. Саме тому, щорічно, 20 листопада світова спільнота святкує Всесвітній день дитини.

Ця конвенція є основним міжнародним документом із захисту прав дітей. 193 країни, крім США та Сомалі, ратифікували конвенцію ООН про права дитини.

Як повідомили УНІАН у представництві ЮНІСЕФ, «у світі – понад 2 мільярди дітей, 8 мільйонів з яких – це маленькі українці. Кожен з них народжується з правами. Кожна дитина має право на освіту, право на здоров’я і належну медичну допомогу, право на ім’я та громадянство. Кожна дитина має право зростати у турботливому родинному середовищі та бути захищеною від жорстокого поводження та насильства».

Україна взяла на себе ряд зобов’язань з покращення добробуту дітей, зокрема, підписавши Конвенцію ООН про права дитини. 27 лютого 1991 року Верховна Рада України ратифікувала цю Конвенцію постановою №789XII (78912), яка набула чинності для України 27 вересня 1991 року. Крім того, у 2003 та 2005 роках Верховна Рада України ратифікувала два факультативні протоколи до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції, дитячої порнографії та щодо участі дітей у збройних конфліктах.

Як підкреслили в представництві ЮНІСЕФ, «Україна досягла стабільного прогресу щодо захисту прав дітей, у таких сферах, як зниження дитячої смертності, збільшення кількості дітей, що виховуються у прийомних сім'ях, а не в інтернатних установах, зниження кількості відмов від новонароджених, та багато іншого. Тим не менш, є ще невирішені питання, які загрожують захисту прав дітей та особливо, соціально уразливих дітей. Все ще занадто багато дітей виховується в державних установах, або навіть живуть на вулицях без піклування батьків. Діти піддаються ризику зараження небезпечними захворюваннями у зв'язку з низьким охопленням імунізацією. Широко розповсюджене недостатнє споживання йоду ускладнює розумовий розвиток дітей. Діти все ще страждають від насильства і жорстокого поводження, в тому числі сексуальної експлуатації, яка є однією з найгірших форм насильства щодо дітей».

ЮНІСЕФ нещодавно підписав п’ятирічну програму співпраці з урядом України на період 2012 - 2016 рр, надавши Урядові України всю необхідну технічну допомогу у вирішенні важливих проблем щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини.

“Тільки спільні зусилля уряду, громадських та міжнародних організацій, бізнес сектору, лідерів громадської думки та кожного громадянина зможуть забезпечити права кожної дитини відповідно до Конвенції ООН про права дитини,” - зазначила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо і додала: “Я вірю, що Україна може стати світовим лідером у захисті прав дітей!”.

Текст Конвенції ООН про права дитини:

Мультфільми ЮНІСЕФ про права дитини:

Про ЮНІСЕФ:Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 190 країнах світу заради захисту та підтримки дітей починаючи з раннього віку та до юності. Програми Фонду фінансуються з добровільних внесків фізичних осіб, компаній, закладів та урядів. Цього року ЮНІСЕФ в Україні святкує п’ятнадцятиріччя своєї діяльності. Представництво ЮНІСЕФ в Україні було відкрито у 1997 році після підписання Україною Основної угоди про співробітництво між Урядом України та ЮНІСЕФ.