У Криму відбудеться міжнародний конкурс «Срібне перо-2012»

Одинадцятий міжнародний відкритий творчий конкурс журналістів «Срібне перо-2012» відбуватиметься з 22 до 25 листопада у Криму.

Його учасники – працівники ЗМІ та Інтернет медіа АРК і України, журналісти країн СНД.

Засновниками конкурсу «Срібне перо» є Національна спілка журналістів України, Кримська організація НСЖУ, Республіканський комітет з інформації АРКрим, Кримський прес-клуб та Туркомплекс «Судак».

У 2012-му році лауреатів конкурсу буде визначено у 8 номінаціях

– журналістська майстерність

– журналістська акція року

– нові імена

– краща радіо і телепрограма року

– краща фото публікація року (імені Леоніда Яблонського)

 – інтернет журналістика

– медіа-дизайн

 – підготовка журналістських кадрів

У рамках програми конкурсу передбачається зустріч організаторів із керівництвом АР Крим, проведення майстер-класів відомих журналістів, фахових круглих столів

Контактна адреса організаторів конкурсу: pero2012@ukr.net