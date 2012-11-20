У Криму відбудеться міжнародний конкурс «Срібне перо-2012»
Одинадцятий міжнародний відкритий творчий конкурс журналістів «Срібне перо-2012» відбуватиметься з 22 до 25 листопада у Криму.
Його учасники – працівники ЗМІ та Інтернет медіа АРК і України, журналісти країн СНД.
Засновниками конкурсу «Срібне перо» є Національна спілка журналістів України, Кримська організація НСЖУ, Республіканський комітет з інформації АРКрим, Кримський прес-клуб та Туркомплекс «Судак».
У 2012-му році лауреатів конкурсу буде визначено у 8 номінаціях
– журналістська майстерність
– журналістська акція року
– нові імена
– краща радіо і телепрограма року
– краща фото публікація року (імені Леоніда Яблонського)
– інтернет журналістика
– медіа-дизайн
– підготовка журналістських кадрів
У рамках програми конкурсу передбачається зустріч організаторів із керівництвом АР Крим, проведення майстер-класів відомих журналістів, фахових круглих столів
Контактна адреса організаторів конкурсу: pero2012@ukr.net