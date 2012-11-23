Донеччани намагалися викликати міліцію до пенсіонера з рушницею

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міського управління міліції, в деяких Інтернет-ЗМІ з'явилася інформація про те, що 21 листопада о 14.15 невідомий чоловік по вул. Оборонній, 6, в районі Ленінського райвиконкому м. Донецька, стріляє з пневматичної зброї по птахах і собаках. Громадяни нарікали, що телефонували за номером «102», однак не змогли додзвонитися, оскільки звучала відповідь «всі оператори зайняті».

За цим фактом правоохоронцями була проведена перевірка. Було встановлено, що з 14.00 до 15.00 на телефон «102» надійшло 27 дзвінків, а це для двох працюючих операторів велике навантаження. Тому, коли оператор говорить з одним абонентом і одночасно надходить дзвінок від іншого, комп'ютерна система телефонної станції повідомляє, що «всі оператори зайняті, залишайтеся на лінії, система з'єднає вас, як тільки оператор звільниться».

В цей час надійшов і дзвінок з повідомленням про стрілянину. Воно було зареєстроване, і на місце події була направлена слідчо-оперативна група Ленінського райвідділу міліції.

Під час пошукових заходів встановлено, що 60-річний місцевий житель, пенсіонер, пояснив, що стріляючи з пневматичної рушниці, яка належить його синові, не споряджаючи його кулями, відлякує бездомних кішок і собак, які збираються біля під'їзду його будинку.

Під час огляду території, прилеглої до будинку № 6, трупів тварин виявлено не було. Пневматична рушниця вилучена. Стосовно стрільця ініційовано питання про відкриття кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 296 КК України (хуліганство).