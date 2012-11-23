Донеччани намагалися викликати міліцію до пенсіонера з рушницею

00:33, 23 листопада 2012
Суспільство
845 0

У Донецьку правоохоронці здійснюють перевірку за фактом стрілянини в місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міського управління міліції, в деяких Інтернет-ЗМІ з'явилася інформація про те, що 21 листопада о 14.15 невідомий чоловік по вул. Оборонній, 6, в районі Ленінського райвиконкому м. Донецька, стріляє з пневматичної зброї по птахах і собаках. Громадяни нарікали, що телефонували за номером «102», однак не змогли додзвонитися, оскільки звучала відповідь «всі оператори зайняті».

За цим фактом правоохоронцями була проведена перевірка. Було встановлено, що з 14.00 до 15.00 на телефон «102» надійшло 27 дзвінків, а це для двох працюючих операторів велике навантаження. Тому, коли оператор говорить з одним абонентом і одночасно надходить дзвінок від іншого, комп'ютерна система телефонної станції повідомляє, що «всі оператори зайняті, залишайтеся на лінії, система з'єднає вас, як тільки оператор звільниться».

В цей час надійшов і дзвінок з повідомленням про стрілянину. Воно було зареєстроване, і на місце події була направлена слідчо-оперативна група Ленінського райвідділу міліції.

Під час пошукових заходів встановлено, що 60-річний місцевий житель, пенсіонер, пояснив, що стріляючи з пневматичної рушниці, яка належить його синові, не споряджаючи його кулями, відлякує бездомних кішок і собак, які збираються біля під'їзду його будинку.

Під час огляду території, прилеглої до будинку № 6, трупів тварин виявлено не було. Пневматична рушниця вилучена. Стосовно стрільця ініційовано питання про відкриття кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 296 КК України (хуліганство).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter