У Кременчуку народилася дитина вагою 6 кг

Як повідомив кореспондентові УНІАН лікар відділення Ігор Семенов, «зріст немовляти — 56 см, вага - 6 кг Матуся народила сама. Народила на 40-му тижні. Це були сімейні пологи. Тато був присутній на пологах».

Він також повідомив, що за останні 10 років у відділенні не пригадають народження такої великої дитини.

І.Семенов каже, що жінка вже має двох синів. Перший народився вагою 4,4 кг, а другий — 4,7 кг

«Стан породіллі і її сина — добрий», - сказав лікар.