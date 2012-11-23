Експерти закликають маркувати молочні сурогати

Про це УНІАН повідомили в Центрі «ТЕСТ».

Згідно з переданим прес-релізом, такі вимоги до учасників ринку молочних продуктів викладено в законопроекті №11177 "Про внесення змін до Закону України "Про молоко і молочні продукти", який подано на розгляд до Верховної Ради України, і на швидкому ухваленні якого і наполягають експерти центру. На їхню думку, законопроект не тільки захистить інтереси виробників натуральних продуктів, а й допоможе споживачеві правильно оцінити якість і цінність готової продукції, вибрати саме той продукт, який дійсно необхідний.

Як зазначається в повідомленні Центру «ТЕСТ», на сьогоднішній день питання вибору продукції багато в чому обумовлене проблемою маркування складу молочних продуктів, яка стала особливо гострою останніми роками. Виробники часто використовують не тільки рослинні жири і замінники молока при виробництві, а й упаковки, візуально схожі за кольором або графічними елементами на упаковки натуральних продуктів, що саме по собі вводить покупця в оману. Нерідкі випадки умисного зменшення шрифту тексту про склад продукту, а також використання зменшувально-пестливих форм слів - "сметанка", "сирочок".

Ще одним важливим доводом експертів є й той факт, що «сурогати», хоча і продаються дешевше за натуральні продукти, їх реальна вартість насправді істотно завищується, оскільки собівартість виготовлення молоковмістких продуктів у кілька разів нижча порівняно з виробництвом натуральних продуктів. Наприклад, ф'ючерсні котирування на пальмову олію (рослинний жир при виробництві молока) на грудень 2012 року, за даними аналітиків компанії Украгроконсалт, становлять 6,6 грн/кг, тоді як середня вартість вершкового селянського масла на внутрішньому ринку – 33 грн/кг. При цьому, як вважають експерти, завищувати реальну вартість цих товарів дозволяє саме те, що вони продаються на одному прилавку з більш дорогою молочною продукцією, і покупець мимоволі порівнює ціни двох різних категорій товарів.

У зв'язку з цим експерти стверджують, що законопроект №11177 успішно вирішує виникаючі на ринку проблеми. Зокрема, документ вводить поняття "Молоковмісткий продукт", яке розповсюджується на всі молочні продукти, вироблені з додаванням замінників молочного жиру, білка або лактози незалежно від масової частки їх вмісту. Крім того, молоковмісткі продукти згідно із законопроектом мають бути представлені в торгових мережах на окремих від натуральних продуктів полицях, а на їх упаковках має розміщуватися напис про те, що продукт є «молоковмістким». Причому її розмір має становити не менш як 80% від розміру найбільшого напису, розміщеного на цьому продукті.