Офіційний курс валют на 23 листопада
04:00, 23 листопада 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 23 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 22 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1030.5375 (на 22 листопада – 1023.5037)
10 RUR – 2.5658 (на 22 листопада – 2.5438)
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