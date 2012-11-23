Офіційний курс валют на 23 листопада

04:00, 23 листопада 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 23 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 22 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1030.5375 (на 22 листопада – 1023.5037)

10 RUR – 2.5658 (на 22 листопада – 2.5438)

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