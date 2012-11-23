До Києва прибула офіційна делегація з Санкт-Петербурга

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, відкрив захід, що був організований у готелі «Прем’єр Палас», перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

У вступному слові він передав вітання від глави КМДА Олександра Попова та окреслив важливі для Києва проекти, до участі у реалізації яких запросив ділові кола північної столиці Росії.

«Основна мета проведення «Культурно-ділової місії Санкт-Петербурга в Києві» – це активізація існуючих відносин двох міст, відпрацювання нових перспективних напрямків для співробітництва. Чим активніше ми будемо обмінюватися досвідом, чим тісніше будемо співпрацювати, тим більше корисного ми зможемо зробити для розвитку наших міст», – підкреслив представник КМДА.

За словами очільниці делегації міста Санкт-Петербург, голови Комітету з інвестицій і стратегічних проектів Ірини Бабюк, стосунки з Києвом для російської сторони завжди були пріоритетними. Партнерські зв’язки між адміністраціями обох міст підтверджуються проведенням чисельних заходів та обмінами делегаціями. І.Бабюк підкреслила, що Санкт-Петербург сьогодні є економічним центром Російської Федерації з потужним інвестиційним потенціалом та великим досвідом у цьому напрямку. І їхні фахівці готові поділитися цим досвідом із Києвом.

Також гостям української столиці цікаві питання створення нових спільних підприємств, розвитку туристичної галузі тощо, інформує прес-служба КМДА.

І.Бабюк запропонувала у майбутньому провести Дні Києва у Санкт-Петербурзі та навпаки, аби мати нагоду для тісного та плідного обміну позитивним досвідом спеціалістів двох міст.

В повідомленні нагадується, що до складу прибулої до Києва делегації входять представники ділових кіл, громадських організацій і органів виконавчої влади Санкт-Петербурга. Ділова програма Місії включає презентаційну частину, партнеріат, тематичні круглі столи за участю підприємців обох міст.

У складі бізнес-делегації – малі та середні підприємства Санкт-Петербурга, які представлять інноваційні технології для галузей ЖКГ, малої та великої енергетики, містобудування, інформаційних технологій та багатьох інших галузей.

У рамках культурної частини місії пройде концерт петербурзького дитячого музичного колективу «Jazz kids», унікальність якого в тому, що, при віці його учасників від 7 до 12 років, ансамбль виконує найскладніші джазові композиції і є лауреатом російських і міжнародних музичних конкурсів.