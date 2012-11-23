Янукович планує офіційні візити до ОАЕ та Катару

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента з посиланням на радника глави держави - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрія Гончарука.

Під час візиту до ОАЕ В.Янукович проведе зустрічі з Президентом шейхом Халіфою бін Заїдом Аль Нагаяном, віце-президентом, прем’єр-міністром шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактумом, а також спадкоємним принцом емірату Абу Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном.

У Катарі передбачаються переговори з Еміром країни шейхом Хамадом бін Халіфою Аль Тані та прем’єр-міністром, міністром закордонних справ шейхом Хамадом бін Джасімом бін Джабером Аль Тані.

Особливу увагу сторони приділять актуальним питанням українсько-еміратського та українсько-катарського співробітництва, насамперед у торговельно-економічній, науково-технічній та інвестиційній сферах.

В Абу-Дабі Президент України також планує взяти участь у роботі українсько-еміратського бізнес-форуму, а в Досі – відвідати презентацію українських «Національних проектів» у рамках організованого Держінвестпроектом «роуд-шоу». Проведення цих заходів сприятиме розвитку безпосередніх контактів між діловими колами України, ОАЕ та Катару, а також започаткуванню та реалізації спільних взаємовигідних бізнес-проектів.

За результатами візитів передбачено підписання низки двосторонніх документів, зокрема щодо надання взаємної правової допомоги і співпраці в авіаційній галузі з ОАЕ, а також стосовно лібералізації візового режиму з Державою Катар.

«Безперечно, візити Президента України до Об’єднаних Арабських Еміратів та Держави Катар нададуть імпульсу подальшому поглибленню двостороннього політичного діалогу з країнами Перської затоки, а також сприятимуть активізації співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, енергетичній, аграрній, науково-технічній та інших галузях, що представляють взаємний інтерес», - сказав А.Гончарук.