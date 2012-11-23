У центрі столиці вибухнув і згорів вщент елітний ресторан: є жертви (відео)

Вогнем було охоплено майже 600 квадратних метрів. На місце прибули 30 пожежних автомобілів. Вони розтяглися ланцюжком від Арки дружби народів до Європейської площі. Вся територія навколо ресторану була оточена міліцією. Пожежі присвоєно найвищий ранг складності, передає Комсомольсьска правда в Україні.

У ресторані на момент НП перебували люди. Рятувальники вже витягли тіла двох загиблих - жінки працювали в ресторані прибиральницями. Ще 4 охоронців-чоловіків встигли вибігти з будівлі. Як кажуть очевидці, напередодні пожежі біля ресторану чули гучний вибух. Вже відомо, що це вибухнули газові балони.

- Близько третьої ночі я слухав плеєр, відчуваю, земля здригнулася. Я злякався, почав дивитися по боках, а вся Арка дружби народів оповита димом. Хвилин через 5-7 на місце приїхали пожежні машини, - розповів продавець одного з найближчих кіосків.

До слова, за словами представників МНС, вибух міг бути набагато сильніше. У підсобному приміщенні біля ресторану зберігалися близько 30 кисневих і газових балонів. Частину з них рятувальники виносили з пожежі буквально в руках.

- Якби вибухнули всі балони, Арка дружби народів, напевно б, завалилася разом з оглядовим майданчиком, - розповів один з пожежників, який працює на місці.

Зараз замість приміщення з одним із найдорожчих ремонтів у Києві під оглядовим майданчиком залишилося кілька бетонних стовпів, що підтримували стіни, навколо розкидані залишки меблів, розбитий посуд.