У Запоріжжі - вибух у школі: постраждали два підлітки та вчителька

12:24, 23 листопада 2012
Суспільство
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Вибух стався в роздягальні спортзалу.

Швидка допомога

Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні о 10.10 рятувальники отримали повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що у загальноосвітній школі №87 на вул. Хакаська, 1 стався вибух.
На місце події були направлені підрозділи МНС з охорони Ленінського району Запоріжжя.

Як з'ясувалося, вибух стався в роздягальні спортзалу. За попередніми даними, двоє школярів 1998 р.н. зробили отвір в одному з товстих квадратних скляних блоків стіни й заповнили його газом за допомогою запальнички, а потім підпалили. Стався вибух. Внаслідок дії вибухової хвилі скляний блок розлетівся на скалки.

Підлітки отримали травми й були госпіталізовані до дитячої лікарні. Крім того, в момент вибуху до приміщення зайшла вчитель фізкультури, яка також постраждала.

Руйнувань несучих конструкцій будинку немає, вибух не спричинив пожежу. Остаточні обставини події з'ясовуються.

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