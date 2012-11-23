Автобус з українцями потрапив у ДТП в Таїланді: 20 постраждалих

Усіх постраждалих було доставлено до місцевих лікарень для надання медичної допомоги, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Посольство України в Таїланді забезпечує відповідний консульській супровід.

Справа перебуває на особливому контролі в Департаменті консульської служби МЗС України та Посольства України в Королівстві Таїланд.