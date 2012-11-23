Справу проти пастора, який розбестив 15 малолітніх дівчат, передали до суду

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратура передала до суду й затвердила обвинувальний висновок у справі жителя Маріуполя, який звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч.3,4 ст.152 (згвалтування неповнолітніх), ч.2,3 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті, вчинене щодо неповнолітніх і малолітніх), ч.1,2 ст.154 (примушення до вступу в статевий зв'язок), ст.155 (статеві зносини з особою, яка не досягла статевій зрілості), ч.1,2 ст.156 (розбещення неповнолітніх), ч.3 ст.302 (утримання місць розпусти).

У ході розслідування кримінальної справи правоохоронцями зібрано докази причетності пастора до декількох десяток епізодів злочинів, вчинених щодо 15 малолітніх і неповнолітніх дівчат. Для вчинення розпусних дій пастор використовував орендовані квартири, приватні житла, власний автомобіль, а також інші приміщення. Згодом зловмисник орендував декілька приміщень у місцевому будинку культури, які використовував як місця розпусти.

У прокуратурі нагадали, що 61-річний раніше судимий житель Маріуполя, який служить пастором у церкві Ісуса Христа повного Євангелія, був затриманий за підозрою в розбещенні неповнолітньої. 25 липня 2012 року Жовтневий районний суд Маріуполя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а 8 серпня 2012 року апеляційний суд Донецької області залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Обвинувачений під час проведення досудового слідства перебував під арештом. Пастора-педофіла за численні розбещення, згвалтування й утримання місць розпусти загрожує до 15 років позбавлення волі.