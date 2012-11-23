Держборг України за жовтень скоротився до 492,97 мільярдів гривень

Як зазначається в повідомленні Міністерства фінансів України, в жовтні 2012 р. сума державного й гарантованого державою боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 2,9 млрд грн в основному за рахунок чергових виплат із погашення боргу перед МВФ.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у жовтні ц.р. зменшився на 1,2% – до 36,233 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) – зріс на 0,3%, до 25,443 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України в жовтні збільшилася на 0,3% – до 12,683 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 11,182 млрд дол., гарантований внутрішній – 1,502 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України на 30 вересня 2012 року становив 495,793 млрд грн, або 62,028 млрд дол., що на 0,8% більше показника на кінець серпня 2012 року.

Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн, або 59,216 млрд дол.