Янукович і Азаров привітали Інтерфакс-Україна з 20-річчям

Президент України Віктор Янукович зустрівся з головою правління міжнародної інформаційної групи "Інтерфакс" Михайлом Комісаром та генеральним директором інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком у зв'язку з 20-річчям діяльності агентства, повідомляє прес-служба глави держави.

"Наша співпраця з "Інтерфаксом" заснована, насамперед, на взаємній довірі, тому що це основа будь-яких відносин", - сказав глава держави.

В.Янукович також відзначив авторитетність і компетентність інформагентства.

"За цей час вам вдалося зробити значний внесок у розвиток незалежних ЗМІ в Україні, у формування професійної журналістики на принципах достовірності, об'єктивності та оперативності".

Прем'єр-міністр Микола Азаров також привітав колектив інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» з 20-річчям заснування.

Глава Уряду зазначив, що «Інтерфакс-Україна» - це провідне інформаційне агентство, яке об'єктивно висвітлює події, які відбуваються в Україні та за кордоном.

Микола Азаров вручив кращим працівникам агентства урядові нагороди.

Колектив інформаційного агенства УНІАН також вітає своїх колег з ювілеем.