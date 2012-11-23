Квартирант привласнив близько 100 тис. дол., знайдених у схованці

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв'язків УМВС в області.

Як з'ясували правоохоронці, чернігівець пенсійного віку здавав квартиру своєму 61-річному знайомому. Квартирант вирішив зробити у помешканні косметичний ремонт і запросив бригаду будівельників. Робітники, знімаючи міжкімнатні двері, виявили потаємну шухляду із пачками валюти (60 тис. євро та 25 тис. дол. США). Вони повідомили чоловіка та віддали йому гроші. Квартирант вирішив витратити кошти і придбав автомобіль. Згодом про спустошену схованку дізнався власник квартири. Він почав вимагати свої гроші. Коли ж прохання виявилися недієвими, звернувся за допомогою до міліції.

Працівники міліції затримали викрадача грошей. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.