Дніпропетровська облрада пустила на «Здоров’я нації» 300 мільйонів

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням сесії, 33 млн грн планується спрямувати на протидію поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб.

Наступного року близько 9 млн грн буде витрачено на забезпечення обладнання відділень станцій переливання крові, модернізацію флюорографічного устаткування медичних закладів і безкоштовне тестування жителів Дніпропетровщини на ВІЛ.

Також у 2013 році з обласного бюджету буде направлено 29 млн грн на забезпечення необхідними медикаментами центрів гемодіалізу, 6,6 млн грн - на впровадження сучасних методів діагностики захворювань крові, 3 млн грн - на лікування хворих на гепатит.