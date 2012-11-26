Дніпропетровська облрада пустила на «Здоров’я нації» 300 мільйонів
07:40, 26 листопада 2012Суспільство
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Дніпропетровська обласна рада на сесії ухвалила рішення про виділення 300 млн грн на регіональну програму «Здоров’я нації» у 2013-2015 роках.
Дніпропетровська облрада взялась за здоров'я
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням сесії, 33 млн грн планується спрямувати на протидію поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб.
Наступного року близько 9 млн грн буде витрачено на забезпечення обладнання відділень станцій переливання крові, модернізацію флюорографічного устаткування медичних закладів і безкоштовне тестування жителів Дніпропетровщини на ВІЛ.
Також у 2013 році з обласного бюджету буде направлено 29 млн грн на забезпечення необхідними медикаментами центрів гемодіалізу, 6,6 млн грн - на впровадження сучасних методів діагностики захворювань крові, 3 млн грн - на лікування хворих на гепатит.
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