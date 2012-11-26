У Москві покажуть і розкажуть, хто такі гуцули

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив російський мандрівник і фотохудожник Юрій Белойван за підсумками етнографічної експедиції в західні регіони України.

Гуцули «живуть там, де закінчується цивілізація. Ці горці живуть інакше, ніж звикло сучасне людство, без звичних для кожного з нас благ. І якщо їх залишити без кока-коли, супермаркету або грошей, то вони спокійно виживуть. Адже ці горці й досі самодостатні – пасуть овець, із покоління в покоління передають свої унікальні ремесла. Все це гуцули – один із найстародавніших, найзагадковіших і наймальовничіших українських етносів Карпатських гір», - сказав Ю.Белойван.

Він повідомив, що результатом експедиції, що пройшла влітку цього року, став фільм, а також фотоальбом «Інші люди. Гуцулія».

Ю.Белойван підкреслив, що вперше проект «Інші люди. Гуцулія» буде представлено в Москві, а презентувати його приїдуть справжні гуцули.

«Ексклюзивно для московської публіки гуцули спустяться з Карпатських гір, щоб розповісти світу про свій зникаючий етнос, і наочно продемонструють свої унікальні ремесла, заспівають автентичних пісень, а також пригостять справжніми карпатськими стравами», - розповів він.

У програмі презентації - демонстрація відеофільму про експедицію, презентація фотовиставки й фотоальбому, майстер-класи гуцульських майстрів.

Крім того, організатори обіцяють дегустацію бринзи, баношу, білих грибів у сметані, карпатського самогону й багато чого іншого.

Також гості виставки почують «троїстих музик», які зіграють на бубні, цимбалах, скрипці, а також дримбі, флоярі, сопілці й трембіті.

Присутніх навчать танцювати аркан (народний чоловічий танець).

Захід пройде 2 й 3 грудня за підтримки Посольства України в Росії.

5 грудня експозицію буде показано в Києві.

Як повідомляв УНІАН, українсько-російська експедиція відправилася 18 червня в Івано-Франківську область для порівняння життя українських гуцулів і американських індіанців.