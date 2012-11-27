Медиків, які не змогли врятувати КВНщика Гельмана, оштрафували

Клініко-експертна комісія, створена за розпорядженням віце-мера Одеси Олени Павлової для перевірки якості і організації надання меддопомоги відомому КВНщику, режисеру і телеведучому Яну Гельману, дійшла висновку, що медики проявили халатність при наданні йому допомоги.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті інформації і зв'язків із громадськістю міськради Одеської міськради.

Комісія у складі семи фахівців сфери охорони здоров'я, яка провела перевірку в лікувальних закладаї Одеси, вважає, що надана Я.Гельману медична допомога, «відповідає нормативам і стандартам, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України».

Водночас, під час службового розслідування виявлено волаючі факти «недбалості медичного персоналу приймального відділення Міської клінічної лікарні №11, через що потерпілий не був ідентифікований».

Зокрема, члени комісії переконані, що медперсонал мав можливість ідентифікувати особу госпіталізованого, але не зробив цього. Встановлено, що разом із важко хворим пацієнтом до реанімаційного відділення МКЛ №11 були доставлені його особисті речі. Лікар спеціалізованої бригади передав хворого і його речі черговому персоналу приймального відділення МКЛ №11 і повторно передав повідомлення про хворого до Приморського РВВС Одеси.

Згідно з копією акту вилучення особистих речей постраждалого, складеного вранці 16 листопада співробітником Приморського РВВС міста у приймальному відділенні МКЛ №11, значиться банківська карта на ім'я Я.Гельмана, конверт з кодом і різні візитні картки. Акт був підписаний співробітником міліції, старшою медсестрою приймального відділення МКЛ №11 у присутності понятих.

Також встановлено, що упродовж 16-17 листопада медперсоналом реанімаційного відділення проведені всі необхідні медичні заходи, направлені на діагностику і підтримку функцій життєзабезпечення організму Я.Гельмана, з урахуванням виявленої закритої черепно-мозкової травми. Весь цей період стан хворого залишався дуже тяжким і, за визначенням медиків, неоперабельним.

Комплекс реанімаційних заходів, виконаних у повному обсязі, позитивного ефекту не мав, і о 22:20 17 листопада лікарі констатували смерть, про що повідомили міліцію. 20 листопада о 12.15 тіло померлого відправили з патологоанатомічного відділення МКЛ №11 на розтин до обласного бюро СМЕ.

З усіх медичних працівників, причетних до даного випадку, узяті письмові пояснення.

На підставі висновків клініко-експертної комісії начальником Управління охорони здоров'я Одеської міськради підготовлено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності головних лікарів Станції «швидкої допомоги», міськлікарень №9 і №11, а також наказано вищезгаданим посадовцям про винесення дисциплінарних стягнень всім медпрацівникам, винним у проявленій недбалості, - аж до звільнення з посад.

Як повідомляв УНІАН, слідчий Приморського райвідділу внутрішніх справ Одеси 23 листопада почав досудове розслідування за фактом смерті Я. Гельмана. Хід перевірки контролює прокуратура Одеської області.

Водночас депутат Одеської міськради Світлана Фабрикант оприлюднила висновок експертів обласного бюро судово-медичної експертизи про те, що перелом кісток склепіння черепа Я.Гельмана міг статися «унаслідок удару тупим, широким і пласким предметом, можливо, дошкою». За її словами, експерти вважають, що виявлені пошкодження не характерні для «падіння з висоти власного росту», про що повідомило керівництво Приморського РВВС міста.

Коментуючи раніше оприлюднену міліцією версію про отримання Я.Гельманом травми унаслідок «падіння з висоти власного росту», С.Фабрикант зазначила, що в облУВС грунтувалися «на висновках лікарів МКЛ № 11, які проводили розтин тіла, а не судмедекспертів».

Нагадаємо, Я.Гельман помер 17 листопада у реанімаційному відділенні лікарні в результаті закритої черепно-мозкової травми. Про його смерть знайомі дізналися лише 21 листопада, коли їх запросили для упізнання тіла в обласному бюро судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, Я.Гельман - неодноразовий чемпіон СРСР з КВН, колишній художній керівник команди КВН «Джентльмени ОДУ» (Одеського державного університету), автор телевізійних проектів РТР «Городок», «Утренняя почта» і співавтор лібрето до спектаклю «Хаджибей, або Любов до 3000 апельсинів» в Одеському театрі музкомедії.