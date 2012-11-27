Прокуратура не задоволена вироком Ніжинському міському голові

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, прокурор Віктор Євхименко минулого тижня звернувся до апеляційного суду з проханням скасувати вирок першої інстанції у зв'язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого. Представник державного обвинувачення вважає винесений вирок м'яким і вимагає від апеляційного суду призначити покарання у вигляді 11 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією майна. Крім того, прокурор вимагає позбавити М.Приходька 5-го рангу посадової особи органу місцевого самоврядування і змінити запобіжний захід з підписки про невиїзд на взяття під варту.

М.Приходько також подав апеляцію. Він сподівається, що суд його виправдає, а кримінальну справу закриє.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2012 року Новозаводський суд Чернігова визнав винним Ніжинського міського голову М.Приходька у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України, та засудив до 6 років ув'язнення з конфіскацією майна і до 3 років позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

У грудні 2008 року М.Приходька було затримано слідчими Генпрокуратури України за підозрою в одержанні хабара у сумі 60 тис. дол. США за передачу одній із київських фірм банного комплексу. Кілька місяців посадовець перебував у Київському СІЗО, у квітні 2008 року був звільнений під заставу.

М.Приходько керує Ніжином з 1994 року (чотири рази переобирався міським головою).