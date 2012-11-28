У Севастополі хочуть доопрацювати закон про мови
00:31, 28 листопада 2012Суспільство
757 0
Голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Яцуба вважає, що одним із першочергових завдань новообраної Верховної Ради має стати доопрацювання закону про засади державної мовної політики.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі в МДА керівництва міста з новообраними народними депутатами.
«Потребує доопрацювання як сам закон про мови, так і порядок набуття ним чинності», - заявив В.Яцуба.
На його думку, «необхідно внести деякі поправки, у тому числі й засновані на висновках Венеціанської комісії, щоб закон створив умови рівності мов в Україні, і не було ніяких проблем у жодному з регіонів».
Як сказав В.Яцуба, закон не повинен провокувати соціальний конфлікт у суспільстві, не повинен привести до того, що «в кожному населеному пункті України, в кожному селі буде своя регіональна мова».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter