У Севастополі хочуть доопрацювати закон про мови

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі в МДА керівництва міста з новообраними народними депутатами.

«Потребує доопрацювання як сам закон про мови, так і порядок набуття ним чинності», - заявив В.Яцуба.

На його думку, «необхідно внести деякі поправки, у тому числі й засновані на висновках Венеціанської комісії, щоб закон створив умови рівності мов в Україні, і не було ніяких проблем у жодному з регіонів».

Як сказав В.Яцуба, закон не повинен провокувати соціальний конфлікт у суспільстві, не повинен привести до того, що «в кожному населеному пункті України, в кожному селі буде своя регіональна мова».