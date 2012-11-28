Дружина Мазурка думає, що чоловіка прибрали, бо той не взяв провину на себе

Про це Людмила розповіла в першому телеінтерв'ю, передає ТСН.

"Я думаю, що його вбили. Він не взяв провину за те, чого він не робив. І тому його прибрали!", - впевнена вона.

Жінка пояснила – характер у чоловіка був такий, що чужого злочину на себе він не взяв би.

"Він ніколи не скаже на чорне, що це біле. Він завжди говорив правду в обличчя", - зазначила Людмила. На її думку, самогубство було інсценоване. А вигідним це могло бути правоохоронним органам.

"Вони з самого початку чомусь не шукають вбивцю, а все повісили на мого чоловіка!", - обурилась вона. Людмила запевняє - Ярослав не міг так вчинити з нею та донькою.

"Він був дуже сильною людиною, він би не покінчив життя самогубством... Ніколи б цього не зробив! Тому що він любив, цінував нас, особливо сильно любив свою дочку. Ніколи б не зробив такого, не попрощавшись", - наголосила вона.

Водночас на запитання, чи могли Ярослава змусити застрелитись, шантажуючи дочкою, вона відповідає ствердно. "Можливо, так. Тільки таким чином. Я не знаю, які тортури психологічні або якісь інші йому довелося винести, тому що я думаю, він весь цей час не міг ніде ховатися, оскільки його скрізь вся країна шукала", - сказала Людмила Мазурок.