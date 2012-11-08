Адвокат дружини Мазурка вважає, що його вбили через відмову зізнатися у вбивствах

Адвокат впевнений, що підозрюваного у вбивстві охоронців "Каравану" упіймали задовго до його смерті, про що він заявив програмі "Гроші" ще до того, як знайшли тіло Мазурка, пише ТСН.ua.

"Мазурка вже давним-давно спіймали, він піддається психологічній обробці за допомогою спецзасобів і скоро нам його покажуть", - сказав адвокат.

Кухалейшвілі впевнений - якщо б Мазурок погодився взяти на себе вбивство, країна побачила б його живим. Відповідно, вбили його тому, що він відмовився взяти на себе провину за злочин. "Це був сценарій, розписаний на певний час", - зазначив адвокат.

Як повідомлялося раніше, 7 листопада підозрюваного у вбивстві трьох охоронців у ТРЦ "Караван" Ярослава Мазурка знайдено мертвим. У МВС уточнили, що знайдений на тілі самогубці в Києві паспорт виданий на його ім'я. Нагадаємо, 26 вересня уродженець Львівської області Ярослав Мазурок, за версією слідства, розстріляв у київському ТРЦ "Караван" чотирьох охоронців, троє з яких померли. Мазурка оголосили у міжнародний розшук. Хоча у міліції заявляли, що підозрюваний знаходиться в Україні.