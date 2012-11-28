В Азарова кажуть, що обмежувати експорт пшениці немає підстав

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у середу, 28 листопада, повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк.

«Експортовано сьогодні практично 5,5 мільйона тонн. Експортується далі. Наші уточнені баланси дають можливість продовжувати експорт. На сьогодні необхідності обмежувати експорт немає», - сказав І.Бісюк.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Мінагропрод повідомив, що зернотрейдери готові призупинити експорт продовольчої пшениці через досягнення позначки у 5,2 млн тонн з обумовлених, згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Мінагрополітики і зернотрейдерами, 5,5 млн тонн.

За інформацією Мінагропроду, до 23 листопада з України було експортовано 11,1 млн тонн зерна, зокрема пшениці - 5,2 млн тонн, кукурудзи - 3,9 млн. тонн, ячменю - 1,7 млн. тонн.

Станом на 26 листопада українські аграрії експортували 11,5 млн тонн зерна, ще 1,1 млн тонн були готові до відправки. За інформацією Мінагропроду, Україна експортувала 5,4 млн тонн пшениці, 4,1 млн тонн кукурудзи, 1,7 млн тонн ячменю.

Міністерство очікує, що в цілому експорт зерна поточного маркетингового року становитиме 21-22 млн тонн.