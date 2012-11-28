Ключового свідка у справі Магнітського знайшли мертвим у Великобританії

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету Independent. Сорокачотирирічний Олександр Перепеличний був знайдений мертвим у своєму розкішному особняку в Вейбріджі два тижні тому, однак широкій громадськості було оголошено про це тільки зараз.

Повідомляється, що Перепеличний, "схоже, мав гарне здоров'я". Причина його смерті не встановлена, проведений патологоанатомами розтин не допоміг її точно визначити.

Як пише Independent, три роки тому Перепеличний попросив політичного притулку у Великобританії.

Навесні 2011 року прокуратура Швейцарії почала розслідування у рамках справи про можливі факти відмивання незаконно отриманих грошових коштів через банк Credit Suisse. За словами юристів фонду Hermitage Capital, через цей банк відбувалося відмивання коштів, отриманих в результаті їх незаконного повернення співробітниками російських податкових інспекцій. Повідомлялося, що цю схему допоміг розкрити померлий Магнітський, а одним з основних свідків у цій справі був Перепеличний.