У Знам'янці підірвали банкомат - шибки вилетіли на трьох поверхах

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Знам’янського міського відділу УМВС у Кіровоградській області Андрій Крищенко, вибух стався вночі біля 3:40.

«Черговий частини одержав повідомлення про спрацювання сигналізації в приміщенні міського палацу культури по вулиці Жовтневої революції, у фасад якого встановлено банкомат «Експрес-Банку». Оперативна група, яка виїхала на місце, виявила, що банкомат та вікна трьох поверхів будівлі, де розташовується міський відділ культури та міська бібліотека №3, постраждали від вибуху. Ймовірно, зловмисники намагалися заволодіти коштами з банкомату, але їм це не вдалося», - зазначив А.Крищенко.

Жертв і постраждалих від вибуху немає. За фактом вибуху порушено кримінальне провадження згідно з пунктом 2 статті 194 (умисне пошкодження майна). Триває слідство, особи зловмисників не встановлено.

Нагадаємо, що це вже другий протягом року вибух у Знам’янці. 1 квітня невідомі підірвали банкомат «ПриватБанку», що був встановлений у фасаді приміщення Центральної районної лікарні. Також обійшлося без жертв. Заволодіти коштами зловмисникам не вдалося. Їхні особи досі не встановлено.