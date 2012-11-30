Київрада збирається, щоб вирішити невідкладні питання
09:24, 30 листопада 2012Суспільство
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Сьогодні о 15.00 розпочнеться пленарне засідання X сесії Київської міської ради VI скликання для вирішення невідкладних питань господарського комплексу міста.
Засідання розпочнеться о 15.00
Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, на пленарному засіданні розглядатиметься питання «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.11 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» у зв’язку з наданням субвенції з державного бюджету на розрахунки з різниці в тарифах у сумі 1,5 млрд грн.
Акредитація на пленарне засідання проводиться 30 листопада з 09.00 до 15.00 за тел.: (044) 278 50 13, (066) 571 45 23, (067) 447 89 27.
Місце проведення: зала пленарних засідань Київради за адресою: Хрещатик, 36, 4-й поверх.
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