Мер міста піймав школярів, які втретє прийшли його грабувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила представник Кобеляцького райвідділу УМВС у Полтавській області Віра Гомонюк.

За її словами, троє друзів віком 10, 12 і 14 років 24 листопада, близько 20-00, проходили через двір міського голови і вирішили подивитися, що є усередині приміщення. Оскільки нічого побачити їм не вдавалося, старший, чотирнадцятирічний хлопець, запропонував проникнути в середину будинку через пластикове вікно. Діти за допомогою каменів і металевого лому відкрили пластикове вікно і, забравшись у приміщення, винесли: сувенірний кортик, ордени, старовинні монети, томи української енциклопедії, 15 патронів до рушниці, банку пороху, зарядний пристрій до телефону, електричний подовжувач завдовжки три метри на п'ять розеток. "Зібравши всі речі, юні злодії перенесли їх у сусідську хатину, яка належить бабусі «вожака»", - повідомила В.Гомонюк.

За її словами, наступного дня хлопці прийшли до будинку мера знову. Побачивши, що господар після їх попереднього візиту будинку не з'являвся, вони знову проникли в будинок і викрали: п'ять колонок до домашнього кінотеатру, сабвуфер і 29 дисків у чохлі.

Двоє старших дітей через день, 27 листопада, знов повернулися на місце злочину. Проте цього разу «господар будинку вже чекав зловмисників у засідці. Як повідомила представник райвідділу УМВС: "Старшого хлопця чоловікові вдалося «захопити в полон». А молодший втік з двору. «Полоненого» господар передав до рук міліціонерів. Співробітники міліції досить швидко розшукали інших злодюжок. Хлопчаки у скоєному призналися і розкаялися. Викрадені речі вилучено. А на запитання: «Для чого це вам потрібно?», вони відповіли: «Для розваги».

"Зараз за вчинені протиправні дії школярів доведеться відповідати їхнім батькам», - сказала В.Гомонюк.

У міліції повідомили, що за неналежне виховання дітей їхніх батьків можуть притягти до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 до 340 гривень. Самих дітей у міліції взяли на облік.