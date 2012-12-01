Вийшла друга книга В'ятровича із секретними документами КГБ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, автор розповідає про минуле України на основі раніше таємних документів КҐБ. Історик показує минуле через призму приватних історій різних людей.

«Головною метою книги було показати, наскільки цікаву історію намагаються від нас приховати під грифами "Секретно", - зазначив дослідник. - Наскільки часто ми можемо знайти матеріали, про які ми не знали, чи наскільки іноді ми можемо по-іншому, ніж це змальовувалося раніше, побачити ті чи інші події».

У книзі - сховані за грифами життєві історії, зокрема Головного командира УПА Василя Кука, дружини Романа Шухевича Наталії, отамана «Поліської січі» Тараса Боровця - «Бульби», письменника Михайла Ялового, сільського вчителя Хаїма Сигала та інших.

Як повідомлялося, перша книга «Історія з грифом "Секретно"» відзначена премією імені Василя Стуса та мала три перевидання впродовж минулого року.

Автор книги В.В’ятрович - кандидат історичних наук, дослідник історії українського визвольного руху. У 2008-2010 роках на посаді директора Галузевого державного архіву Служби безпеки України провів розсекречення раніше таємних архівів КГБ та організував відкритий доступ до них. Очолює вчену раду Центру досліджень визвольного руху - неурядової дослідницької установи, яка вивчає різні аспекти визвольної боротьби у XX столітті. У 2010-2011 роках працював в Українському науковому інституті Гарвардського університету.