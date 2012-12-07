Загадкове зникнення професора медуніверситету зацікавило прокуратуру

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні зазначається, що в прокуратурі Донецької області відбулася оперативна нарада, на якій обговорювався стан досудового розслідування за даним фактом. «У ході наради ухвалено рішення щодо здійснення додаткових заходів, направлених на пошуки потерпілої і розкриття злочину. Крім того, 30 листопада 2012 року досудове розслідування цього кримінального провадження доручено слідчому управлінню ГУ МВС України у Донецькій області», - заявили в прокуратурі.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється апаратом прокуратури області. У справі висунуто і перевіряється ряд версій, у тому числі і зв'язок злочину з професійною діяльністю потерпілої.

Як повідомляв УНІАН, Н.Калінкіна зникла 5 листопада. За словами її батька, о 17.45 доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №1 міжнародного медичного факультету Донецького національного медуніверситету вийшла після роботи зі своєї кафедри, що розташована на території Обласної центральної клінічної лікарні, сіла у свій автомобіль і відправилася додому в мікрорайон «Азотний». Але додому так і не доїхала. 7 листопада була знайдена машина Н.Калінкіної. Машина стояла біля 23-ї лікарні, за 100 метрів від входу до поліклініки. Ключі від машини були в замку. За словами родичів, на задньому сидінні були видно дві маленькі плямочки від крові.

3 грудня Донецька міліція попередила, що всі їх дії з пошуків зниклої професора Донецького національного медичного університету 42-річної Н.Калінкіної є таємницею слідства.