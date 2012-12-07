Через густий туман з перебоями працює Харківський аеропорт

Як повідомили кореспондента УНІАН в адміністрації аеропорту, у зв’язку з несприятливими погодними умовами у п’ятницю відбулися затримки як з вильотом, так і прибуттям літаків.

Зокрема, затримуються рейси до Москви, Києва, Дубаїв (ОАЕ). Деякі рейси перенесені на суботу, оскільки на цей час густота туману над містом суттєво не зменшилася, зазначили в аеропорту. Увечері в місті падав мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, спостерігається обледеніння на електролініях.