Через густий туман з перебоями працює Харківський аеропорт
23:48, 07 грудня 2012Суспільство
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Через густий туман, який сьогодні пеленою навис над містом, протягом дня з перебоями працював Міжнародний аеропорт «Харків».
Як повідомили кореспондента УНІАН в адміністрації аеропорту, у зв’язку з несприятливими погодними умовами у п’ятницю відбулися затримки як з вильотом, так і прибуттям літаків.
Зокрема, затримуються рейси до Москви, Києва, Дубаїв (ОАЕ). Деякі рейси перенесені на суботу, оскільки на цей час густота туману над містом суттєво не зменшилася, зазначили в аеропорту. Увечері в місті падав мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, спостерігається обледеніння на електролініях.
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