У Львові відкриється виставка "Епоха Возницького"

Про це повідомили УНІАН в управлінні культури Львівської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, на виставці, яка присвячена 50-річчю діяльності Героя України Бориса Возницького на посаді директора Львівської галереї мистецтв, будуть представлені твори живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, які були привезені з експедицій, організованих Борисом Возницьким.

“Прийнявши керівництво установою, яка налічувала близько 10 тис. експонатів та одне приміщення на вул. Стефаника, 3 у Львові, він більш ніж у шість разів наповнив фонди галереї, відкривши при цьому 15 нових відділів, з-понад двадцятьма об’єктами. Б.Возницький у 60-70-х роках ініціював сотні експедицій Західним регіоном України, завдяки яким було врятовано понад 12 тисяч предметів (ікони, скульптури, стародруки). Йому належить ідея створення нових філій галереї, котрі поставали у занедбаних або відбудованих та реставрованих пам’ятках архітектури. Завдяки неймовірній наполегливості Б.Возницький вивів Львівську галерею мистецтв у ранг потужного музейного комплексу, у колекції якого налічуються понад 60 тисяч творів”, - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 23 травня цього року, під час дорожньо-транспортної пригоди трагічно загинув Герой України, директор Львівської галереї мистецтв Б. Возницький.

86-річний Б.Возницький, перебуваючи за кермом автомобіля, в’їхав у маршрутку і загинув.