За фактом стрілянини в одеському нічному клубі відкрито кримінальну справу

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, зауваживши, що «розслідування справи узяв під особистий контроль прокурор області Олександр Галкін».

Як повідомляв УНІАН, стали відомі деякі подробиці нічної події. Зокрема, з'ясувалося, що один із двох убитих пострілом з карабіна АКСУ «Вулкан» - колишній співробітник міліції. Один із трьох поранених в нічному клубі перебуває в реанімації в Одеській міськлікарні №1, поранення двох інших постраждалих, яким надано медичну допомогу, їхньому життю не загрожують.

Що стосується затриманих, то раніше в полі зору міліції, за словами керівника Відділу по зв'язках з громадськістю облУВС Володимира Шаблієнка, ніхто з них не потрапляв.

Згідно з джерелом у правоохоронних органах, в одного із затриманих вилучено посвідчення співробітника Антикорупційного комітету України, перевіряється достовірність виявленого документа.