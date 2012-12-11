На телеканалі «Інтер» створено громадську раду

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у меморандумі про співпрацю між Міжнародним фондом «Відродження» та Inter Media Group Limited, який на прес-конференції у Києві підписали виконавчий директор МФВ Євген Бистрицький та віце-президент IMG Ярослав Порохняк.

Як повідомила під час прес-конференції виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар, яка увійшла до громадської ради, діяльність ради має на меті також здійснення тренінгових та інших необхідних заходів для підвищення професійного рівня журналістів у частині дотримання журналістських стандартів та етики; започаткування та розвиток нових суспільно важливих форматів мовлення задля найширшого забезпечення інформаційних потреб різних суспільних груп; забезпечення висвітлення соціально важливих громадських ініціатив; розвиток експертно-аналітичної складової інформаційного мовлення; співпраця представників вітчизняного та європейського інформаційного мовлення для розвитку демократичних стандартів журналістики.

В.Сюмар наголосила, що дослідження за конкретними категоріями, зокрема, рівнем збалансованості та плюралізму в інформаційних блоках мовлення каналу «Інтер» робитимуть соціологи.

«Це не якась там суб’єктивна думка. І ми будемо інформувати про те, наскільки новини «Інтера» відповідають професійним журналістським стандартам», - сказала вона.

Громадська рада співпрацюватиме з незалежними громадськими медіа-моніторинговими організаціями – учасниками ініціативи «Відкриті новини заради чесних виборів».

Ці організації здійснюватимуть моніторинг новин телеканалу «Інтер» і регулярно видаватимуть рекомендації.

Як повідомила В.Сюмар, до складу громадської ради увійшли: голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський, академік НАН України Іван Дзюба, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий, провідний науковий співробітник Інституту економіки імені Петерсона Андерс Аслунд, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вілсон та голова правління Фундації Стефана Баторія (Варшава) Александр Смоляр.