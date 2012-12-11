Податківці затримали автомобіль з фальсифікованою горілкою

Працівники податкової міліції Житомирщини на трасі Київ-Чоп затримали вантажний автомобіль з 3360 ящиками фальсифікованої горілки.

«У рамках проведення спецоперації «Акциз»співробітники податкової міліції України затримали на в'їзді в Житомир автомобіль, який перевозив 67 200 пляшок горілки. За оперативними даними, горілка була фальсифікованої і прямувала до обласного центру для реалізації в передсвяткові дні. Після проведення необхідних експертиз встановлено, що цей алкогольний фальсифікат ніс загрозу життю і здоров'ю громадян», - повідомили в управлінні податкової міліції ДПС у Житомирській області.

Фальсифікат збиралися вивантажити в одному з гаражних кооперативів Житомира та реалізовувати через торгові точки. Горілка була брендована під торгову марку одного з відомих українських виробників. Вартість вилученої продукції за цінами «чорного ринку» становить близько 1 мільйона гривень.

У даний момент податкова міліція проводить перевірку з метою встановлення виробника фальсифікату.

Нагадаємо, раніше податкова міліція України заявляла, що протягом 2012 року їй вдалося скоротити тіньовий ринок алкоголю з 20% до 6-8%.

Боротьба з тіньовим ринком алкоголю є одним з пріоритетів діяльності податкової міліції України у 2012 році.