Помер легендарний «Король ситара»

Знаменитий індійський музикант Раві Шанкар, якого називали Королем ситара, помер у віці 92 років у США.

Про це з посиланням на телеканал CNN-IBN повідомляє РІА "Новости". За інформацією ЗМІ, музикант помер у вівторок у лікарні міста Сан-Дієго. Раві Шанкар зумів зробити класичну індійську музику відомою в усьому світі. Завдяки Шанкару його інструмент - індійський ситар - став популярний і серед західних музикантів.

Шанкар був добре знайомий з учасниками легендарної групи Beatles та іншими рок-зірками.

Раві Шанкар тричі отримував престижну музичну нагороду "Греммі" і в цьому році також увійшов до списку номінантів на цю нагороду, відзначає індійська преса.