ЗМІ: українським силовикам спростили стеження і проникнення в житло громадян

Порядок їх проведення затверджений спеціальною інструкцією. Серед іншого документ регламентує негласне проникнення оперативників у житло, зняття даних з особистого комп'ютера та взяття біологічних зразків. Експерти вважають, що такі дії силовиків порушують права людини, - пише сьогодні видання "Комерсант-Україна".

"Негласні слідчі дії проводяться щодо підозрюваного або іншої особи, якщо в результаті їх проведення є можливість отримати дані про злочин і особу, яка його вчинила", - вказується в документі.

Як повідомив один з розробників Кримінального процесуального кодексу (КПК) голова підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства Верховної ради VI скликання Святослав Олійник, НСД можуть проводитися стосовно "необмеженого кола осіб, які не є підозрюваними, але, за даними слідства, володіють важливою інформацією ".

Оперативникам, зокрема, дозволяється проводити прихований аудіо-та відеоконтроль, перегляд, виїмку чи накладення арешту на кореспонденцію. Крім того, допускається контроль дзвінків, SMS, MMS, листування в інтернеті; вилучення даних з комп'ютера без відома власника, а також негласне отримання "зразків матеріалів або сировини в публічно недоступних місцях для проведення порівняльного аналізу".

Інструкція дозволяє силовикам вести спостереження в публічно доступних місцях "без відома присутніх осіб", а також обстежувати житло чи іншу власність громадян. "Це не обшук, а негласне проникнення, - уточнив пан Олійник. - Обшук, як і раніше, буде проводитися за рішенням суду в присутності понятих".

Завершує інструкцію пункт про дотримання прав громадян. У ньому говориться, що особи, щодо яких проводилися НСД, повинні бути проінформовані про це протягом року з моменту їх завершення. "Це нововведення КПК. Громадяни можуть навіть оскаржити проведення негласних слідчих дій у суді, якщо це завдало їм якоїсь шкоди, - пояснив Святослав Олійник. - НСД є законними, тому що обумовлені заходами безпеки. Для того щоб держава виконувала функції у боротьбі з злочинністю, необхідно мати інструментарій ".

Генерал міліції у відставці народний депутат Геннадій Москаль (фракція "Батьківщина") вважає, що проведення НСД порушує конституційні права громадян. "У Конституції не вказано, що в цілях національної безпеки можна проникнути в житло без дозволу суду і понятих. Закон про оперативно-розшукову діяльність не дозволяє обшук без понятих. КПК загалом не узгоджений з чинними законами, а все тому, що писали його теоретики , що поспішали видати продукт на-гора ", - заявив Москаль.