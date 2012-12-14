Головам столичних районів дісталося на горіхи від заступника Попова

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це він заявив під час засідання штабу з ліквідації наслідків негоди.

Найбільше нарікань було на двори та міжбудинкові проїзди, зазначив він.

«Для нас кожен день є принципово важливим. На сьогодні ми можемо констатувати, що двори і міжбудинкові проїзди стали непроїзними. Вони покрилися шаром льоду і наразі трактори там уже неефективні, тож треба застосовувати ломи», – сказав О.Мазурчак.

Перший заступник голови КМДА дав головам районів доручення за вихідні виправити ситуацію, адже в суботу й неділю транспорту в місті значно менше, тож необхідно ефективно використати цей час.

О.Мазурчак пообіцяв особисто перевірити, як райони прибирають території від снігу. Ті керівники, які не впораються із завданням та покажуть неефективну роботу з ліквідації наслідків негоди, у понеділок отримають догани, підкреслив він.

Також він звернув увагу на необхідності ретельно контролювати виконання розпорядження щодо заборони паркування на центральних вулицях, а в місцях, де знаки заборони ще не встановлені, доручив зробити це до понеділка.

Відзначив перший заступник голови КМДА й позитивні моменти в боротьбі з наслідками негоди, зокрема, консолідацію зусиль усіх органів і служб, подякував Міністерству оборони та Міністерству внутрішніх справ за допомогу людськими ресурсами. Крім того, О.Мазурчак похвалив за добре налагоджену роботу в нічну зміну та зусилля КК «Київавтодору», яка зуміла тримати на контролі ситуацію на центральних автошляхах у період інтенсивного снігопаду.