У Києві горить ринок «Караваєві дачі» (додане відео)

Пожежа палає на київському радіоринку "Караваєві дачі", інформації про потерпілих немає, повідомили РІА Новости в прес-службі київського управління МНС України.

"Там ​​пожежа, інформація про ліквідацію ще не надходила. Площу пожежі поки не уточню, але там горить павільйон на другому поверсі", - повідомив представник прес-служби.

Інформація про можливих постраждалих або жертви також не надходила.

На місце виїхали пожежні.