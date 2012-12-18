У Києві горить ринок «Караваєві дачі» (додане відео)
16:20, 18 грудня 2012Суспільство
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Даних про жертв або постраждалих немає.
На місце виїхали пожежні / Фото diary.ru
Відео You Tube
Пожежа палає на київському радіоринку "Караваєві дачі", інформації про потерпілих немає, повідомили РІА Новости в прес-службі київського управління МНС України.
"Там пожежа, інформація про ліквідацію ще не надходила. Площу пожежі поки не уточню, але там горить павільйон на другому поверсі", - повідомив представник прес-служби.
Інформація про можливих постраждалих або жертви також не надходила.
На місце виїхали пожежні.
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