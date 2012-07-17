Знаменитий київський радіоринок можуть перенести на Петрівку
Київрада може вже восени розглянути питання про перенесення радіоринку з Караваєвих дач на Петрівку.
Відразу після Євро на радіоринку почалися перевірки, які паралізували його роботу, пише «Сегодня». У міліції пояснили перевірку наявністю оперативної інформації, що на ринку продають товари «з явними ознаками злочинного походження».
У Київраді не виключають, що за чистками на ринку відбудеться його закриття на Кардачах і поява вже в іншому вигляді і в іншому місці.
«Років три тому обговорювалося питання про перенесення радіоринку на ринок« Петрівка », де повинні були побудувати великий критий павільйон для торгівлі радіо-та IT-товарами. А землю на Кардачах віддати під житлову забудову. Однак цьому проекту завадила криза. Зараз прийшов час проект реанімувати. Не виключаю, що вже восени ми можемо до нього повернутися», - сказав депутат Київради Олексій Давиденко.