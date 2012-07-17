Знаменитий київський радіоринок можуть перенести на Петрівку

Відразу після Євро на радіоринку почалися перевірки, які паралізували його роботу, пише «Сегодня». У міліції пояснили перевірку наявністю оперативної інформації, що на ринку продають товари «з явними ознаками злочинного походження».

У Київраді не виключають, що за чистками на ринку відбудеться його закриття на Кардачах і поява вже в іншому вигляді і в іншому місці.

«Років три тому обговорювалося питання про перенесення радіоринку на ринок« Петрівка », де повинні були побудувати великий критий павільйон для торгівлі радіо-та IT-товарами. А землю на Кардачах віддати під житлову забудову. Однак цьому проекту завадила криза. Зараз прийшов час проект реанімувати. Не виключаю, що вже восени ми можемо до нього повернутися», - сказав депутат Київради Олексій Давиденко.