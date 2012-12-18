Знайдено зґвалтовану та вбиту 14-річну школярку

Інформацію про те, що дівчинку згвалтували і по-звірячому вбили, сьогодні УНІАН підтвердили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

«Бердянським міськвідділом ГУ МВС України у Запорізькій області почато кримінальне провадження за п.10 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, поєднане зі згвалтуванням) за фактом вбивства 14-річної школярки», - повідомили у прокуратурі.

У прокуратурі також уточнили, що тіло дівчинки виявили 17 грудня в очереті напроти приватного будинку по вул. Руднєва в Бердянську.

«На сьогоднішній день встановлено, що дівчинку було згвалтовано і по-звірячому вбито», - повідомили в прокуратурі.

Досудове розслідування у справі взято на контроль прокуратури Запорізької області.