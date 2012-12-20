В апараті ВР роз’яснили порядок трансляцій з парламенту

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН роз'ясненні прес-служби апарату Верховної Ради “у зв’язку з появою у деяких ЗМІ повідомлень про нібито звуження обсягу трансляцій пленарних засідань Верховної Ради України”.

У роз’ясненні зазначається, що, відповідно до постанови, апарату ВР доручається забезпечити трансляцію пленарних засідань на супутниково-кабельному парламентському телеканалі та у мережах кабельного мовлення.

Прес-служба цитує заступника голови ВР Руслана Кошулинського, який, «представляючи проект постанови, зазначив: «На Першому загальнонаціональному каналі Національної радіокомпанії здійснювати пряму трансляцію пленарних засідань та парламентських слухань», «здійснювати пряму трансляцію пленарних засідань, телепрограм "Парламентський день", сорокап'ятихвилинних передач за участю народних депутатів на супутниковому, кабельному парламентському телеканалі».

«Зважаючи на сказане вище, звертаємося до журналістів з проханням уважно слідкувати за перебігом пленарних засідань та ретельно ознайомлюватися з текстами документів, що їх розглядає Верховна Рада України», - наголошує прес-служба парламенту.