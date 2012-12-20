ДАІ видала список нерозчищених доріг у восьми областях

Для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, розчистки доріг від снігу та попередження заторів в русі службами автомобільних доріг за погодженням з Державтоінспекцією введено тимчасове обмеження на наступних ділянках автомобільних доріг.

Донецька область:

Т-05-07 Донецьк - Харцизьк - Амвросіївка - КПП «Успенка», км 70 - 75 (в районі м. Амвросіївка) – для всіх видів транспорту; до ліквідації снігового замету організований об'їзд даної ділянки через м. Амвросіївка;

Т-13-02 «КПП «Танюшівка» - Старобільськ - Артемівськ, км 163 - км 164 в районі селищ Берестове та Спорне для вантажного транспорту;

Т-05-08 Донецьк - Новоазовськ - Сєдове, км 88 - км 89 ускладнено рух автотранспорту, рух здійснюється по одній смузі. Працівники ДАІ регулюють дорожній рух.

Волинська область:

Т-03-03 (Луцьк-Радомишель-Демидівка на Дубно) з км 8 - 18 в напрямку Рівненської області - для вантажного транспорту;

Івано-Франківська область:

Р-20 Снятин-Тязів км 0-27 – для всіх видів транспорту;

Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів - Кам'янець - Подільський км 136-172 - для всіх видів транспорту.

Луганська область:

Т 13-05 км 3-23 з м. Свердловська на КПП Довжанський” через с. Бірюкове, - для всіх видів транспорту

Т 13-02 145-151 з м. Лисичанська у напрямку м. Артемівська Донецької області, - для всіх видів транспорту

М-03 Київ-Харків-Довжанський км 853-856 (Свердловський район) нарядами ДПС здійснюється реверсний рух транспорту.

Хмельницька область:

М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка, км 191 - 272 обмежений для вантажного транспорту не обладнаного пристроями протиковзання;

Р-48 Кам’янець-Подільський – Сатанів – Війтівці – Білогір’я, км 0 – 159 - для вантажного транспорту не обладнаного пристроями протиковзання;

Т-23-08 Гуків – Дунаївці – Могилів Подільський, км 0 – 109 - для вантажного транспорту не обладнаного пристроями протиковзання;

Т-23-21 Ярмолинці – Кам’янець-Подільський км 0 - 51 - для вантажного транспорту не обладнаного пристроями протиковзання.

Тернопільська область:

Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль км 82-85 – для всіх видів транспорту;

Р-32 Кременець – Б. Церква - Ржищів км 2-16 – для всіх видів транспорту;

Т 09-03 Галич - Підгайці - Теребовля - Сатанів км 55-58, 101-133 – для всіх видів транспорту;

Т 20-02 Тернопіль - Скалат - Жванець км 3-7, 81-90, 146-176 – для всіх видів транспорту;

Т 20-06 Городище - Зарваниця - Бучач км 38-40 – для всіх видів транспорту;

Т 20-10 Збараж - Підволочиськ км 0-11– для всіх видів транспорту;

Т 20-13 Почаїв - Зборів км 0-22– для всіх видів транспорту;

Утруднений проїзд на наступних ділянках доріг державного значення:

М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка км 163-164;

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече км 309-312;

Р-43 Тернопіль (від М-19) – Ланівці (до Р-32) км 25-30.

Рівненська область:

Через снігові перемети утруднено, а в окремих випадках обмежено рух транспорту місцевими автомобільними дорогами в межах Здолбунівського, Березнівського, Гощанського, Дубровицького, Дубенського, Демидівського, Зарічненського, Костопильського, Корецького, Млинівського, Острозького, Рокитнівського та Рівненського районів.

Херсонська область:

О-220706 – Генічеськ-Стрілкове 1км – 1 км 600 – через перелив води через проїзну частину з Азовського моря у Сиваську затоку рух всіх видів транспорту обмежено.