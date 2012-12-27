ФДМУ виставив на продаж паперову фабрику

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу цілісного майнового комплексу «Коломийська паперова фабрика».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 26 грудня п.р. Початкова ціна пакета акцій підприємства, що виставляється на продаж, становить 4 млн. 944 тис. грн. Конкурс відбудеться 17 січня 2013 р. Довідка УНІАН. Державне підприємство «Коломийська паперова фабрика» (Коломия, Івано-Франківська обл.) займається виробництвом різної паперової продукції. Підприємство розташоване на земельній ділянці площею 53 тис. кв.

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